Футболист «Тенерифе» Хесус де Мигель умер после столкновения во время матча

Нападающий испанского «Тенерифе» Хесус де Мигель умер в возрасте 30 лет из-за остановки сердца после столкновения во время матча против «Андорры». Спортсмена госпитализировали с футбольного поля, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Смерть игрока подтвердил испанский клуб «Тенерифе».

С разбитым сердцем и не в силах поверить, что это правда, мы сообщаем о трагической смерти Хесуса де Мигеля Аламеды во вторник, 3 ноября 2026 года, в 8:00 утра. Слов утешения нет. Мы рядом с его опустошенной семьей, близкими и всем сообществом CD Tenerife. Покойся с миром — говорится в сообщении клуба.

В сети появилось видео трагедии, произошедшей на футбольном поле.

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Медики оказывали де Мигелю помощь на поле более пяти минут, прежде чем его доставили в больницу машиной скорой помощи.

Матч Второго дивизиона против «Андорры» был прерван на седьмой минуте компенсированного времени после того, как Де Мигель потерял сознание после столкновения с вратарем гостей Хесусом Овоно, который выбежал из своей штрафной площади, чтобы выбить длинную передачу, и ударил нападающего коленом в грудь. Де Мигель лежал неподвижно, пока игроки обеих команд вызывали медицинскую помощь. Овоно получил прямую красную карточку — пишет издание.

По имеющейся информации, испанская федерация футбола перенесла все матчи, запланированные на вторник, в том числе игры Кубка Испании. Руководящий орган также отменил официальную презентацию матча сборной Испании до 21 года против Японии в знак уважения и солидарности с семьей Де Мигеля, его одноклубниками и болельщиками «Тенерифе».

УЕФА объявил, что на этой неделе перед всеми европейскими матчами будет соблюдаться минута молчания. Испанские команды «Атлетико» Мадрид, «Барселона» и «Вильярреал» во вторник сыграют в Лиге чемпионов — пишет издание.

Соболезнования семье, друзьям и клубу футболиста также выразили клубы «Барселона», «Реал Мадрид» и команды по всей Испании.

Мы убиты горем из-за смерти Хесуса де Мигеля Аламеды. Мы искали слова и нашли лишь тишину — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Де Мигель родился в Мадриде в 1996 году и перешел в «Тенерифе» из «Кастельона» перед сезоном 2025–2026, забив 11 голов в прошлом сезоне.

Напомним

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