Google Street View помог раскрыть дело пропавшего человека в Испании из-за случайного фото

Изображение, сделанное транспортным средством Google Street View, помогло национальной полиции Испании найти двух людей, которых недавно арестовали по делу пропавшего человека в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

На обычном изображении Google Street View видно, как мужчина загружает белую сумку в багажник автомобиля.

Но эта обычная фотография стала одной из подсказок, которые помогли им найти двух людей, которых недавно арестовали по делу о человеке, пропавшем в прошлом году.

Национальная полиция Испании сообщила, что полицейские задержали женщину, которую назвали партнершей мужчины, который исчез в провинции Сория на севере страны, вместе с мужчиной, который, по их словам, также был партнером женщины.

Женщина и мужчина были задержаны в прошлом месяце в двух местах в провинции. Позже следователи нашли человеческие останки, которые, по их мнению, могли принадлежать пропавшему мужчине.

Полиция описала пару как «вероятных исполнителей преступления, связанного с незаконным удержанием», и заявила, что им будет предъявлено обвинение в исчезновении жертвы и ее смерти.

Среди подсказок, которые следователи имели для раскрытия преступления, хотя они не обязательно были решающими, были некоторые изображения, которые они обнаружили во время расследования на Google Maps. Об этом сообщили в полиции.

Об исчезновении мужчины стало известно в ноябре 2023 года от родственника пропавшего. Он сообщил полиции, что они регулярно общались по телефону. После периода молчания родственник начал получать подозрительные сообщения с номера телефона мужчины. В сообщениях утверждалось, что он встретил женщину и переехал из Сории. У заявителя возникло подозрение, что сообщения прислал ему не пропавший мужчина, поэтому он решил обратиться в полицию.

По словам полиции, следователи сосредоточились на двух людях, которых в конце концов арестовали, и органы получили разрешение на обыск их домов и визуальный осмотр их автомобилей.

Полиция не уточнила, когда именно следователи получили изображение, сделанное Google, и нашли ли они подозреваемого с помощью общедоступного инструмента поиска на Картах Google, известного как Street View.

Google не сразу ответил на запрос относительно информации.

После задержания обоих следователи сосредоточились на поиске пропавшего мужчины, сообщила полиция, что привело к обнаружению человеческого туловища, который был похоронен на кладбище в Сории. Полиция сообщила, что останки передали группе судебно-медицинских экспертов.

Это не первый случай, когда Google Maps помогает уголовным следователям раскрыть дело. В 2022 году власти Италии использовали Google Maps и Street View, чтобы помочь им разыскать сицилийца, который был осужден за убийство и был в списке самых опасных беглецов Италии. Его тоже нашли в Испании.

Хотя Google Maps сыграл определенную роль в помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений, оснащенные камерой автомобили компании Street View также вызвали проблемы с конфиденциальностью и разозлили некоторых людей.

Напомним

Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем. В компании не реагирует на обращения об удалении фотографий, сообщил руководитель ЦПД СНБО.

https://unn.ua/news/google-maps-pokazuie-roztashuvannia-ukrainskykh-viiskovykh-tspd-rnbo