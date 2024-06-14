У Львові викрили масштабну спільноту сутенерів: заробляли понад 16 мільйонів у місяць
Київ • УНН
Масштабне злочинне угруповання, яке утримувало борделі та займалося сутенерством по всій Львівській області, заробляючи на цьому понад 16 мільйонів гривень на місяць, викрили правоохоронці.
Правоохоронці викрили у Львові масштабну кримінальну спільноту, яка утримувала місця розпусти та займалась сутенерством на території всієї Львівської області. За місяць вони заробляли понад 16 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, передає УНН.
"Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки припинили діяльність кримінальної спільноти, яка займалася утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області", - йдеться у повідомленні ДВБ.
Як повідомляється, члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10-ти інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.
Серед них був адвокат. Він, як повідомляється вирішував проблемні питання, зокрема і в правоохоронних органах. Також надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу.
"Загальний щомісячний обіг коштів злочинної спільноти сягав понад 16 мільйонів гривень", - вказали в ДВБ.
У фігурантів провели понад 70 одночасних обшуків у кількох областях. 21-го учасника формувань затримали в процесуальному порядку, а 24-м фігурантам вручили підозри одразу за кількома статтями ККУ.
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