Правоохранители разоблачили во Львове масштабное криминальное сообщество, которое удерживало места разврата и занималось сутенерством на территории всей Львовской области. За месяц они зарабатывали более 16 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, передает УНН.

"Оперативники Департамента внутренней безопасности прекратили деятельность криминального сообщества, которое занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всей Львовской области", - говорится в сообщении ДВБ.

Как сообщается, члены преступной организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10-ти интимных салонов. Для их бесперебойной работы злоумышленники создали колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг и оформлял заказы.

Среди них был адвокат. Он, как сообщается, решал проблемные вопросы, в том числе и в правоохранительных органах. Также оказывал аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу.

"Общий ежемесячный оборот средств преступного сообщества достигал более 16 миллионов гривен", - указали в ДВБ.

У фигурантов провели более 70 одновременных обысков в нескольких областях. 21-го участника формирований задержали в процессуальном порядке, а 24-м фигурантам вручили подозрения сразу по нескольким статьям УКУ.

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