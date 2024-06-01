В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

В Полтаве нашли тело 12-летней Дарьи Волошиной, которая исчезла несколько суток назад. Полиция начала уголовное производство. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспільне.

Детали

31 мая после нескольких суток поиска в лесополосе нашли тело Дарьи Волошиной, которая исчезла вечером 26 мая 2024-го года вблизи центрального рынка в Полтаве. На теле девочки были признаки насильственной смерти.

В причастности к исчезновению и смерти девушки подозревают 57-летнего полтавчанина с криминальным прошлым. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве малолетней.

Фигурант пытался уничтожить следы циничного преступления, чтобы избежать ответственности. Он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы областного центра, убил и скрыл тело в лесополосе. Однако, оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось получить доказательства его причастности к исчезновению Дарьи. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств преступления - говорится на сайте полиции.

Правоохранители начали расследование по части второй статьи 115" Умышленное убийство "и по части четвертой статьи 152 Уголовного кодекса Украины"Совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия". За совершенное преступление злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним

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