У закарпатському селі співмешканець матері вбив 10-річного хлопчика, підпаливши одяг дитини
Київ • УНН
33-річний співмешканець матері в Закарпатській області підозрюється в тому, що після сварки навмисно підпалив одяг її 10-річного сина, спричинивши смертельні опіки, які призвели до смерті дитини.
На Закарпатті поліція розслідує умисне вбивство 10-річного хлопчика з села Серне. Підозрюваний у скоєному – співмешканець матері загиблої дитини. Нині він затриманий і взятий під варту. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, передає УНН.
Деталі
Слідчі Берегівського районного відділу поліції розслідують випадок умисного заподіяння смертельних тілесних ушкоджень 10-річному хлопчику з села Серне Берегівського району. Підозрюваний у злочині – 33-річний співмешканець матері загиблої дитини – затриманий і взятий під варту.
Увечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з діагнозом близько 80% опіків тіла. Лікарі декілька днів боролися за його життя, але, на жаль, дитина померла в реанімаційному відділенні від отриманих травм.
Спочатку родичі хлопчика пояснювали, що під час спалювання трави дитина випадково пролила на себе легкозаймисту речовину, що спричинило займання. Однак, детальне розслідування, проведене співробітниками Берегівського районного відділу поліції, виявило інші обставини.
Поліцейські встановили, що до події причетний співмешканець матері хлопчика. Виявилося, що між ним і дитиною виникла сварка, після чого дорослий умисно підпалив одяг на хлопчику.
Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). Його взято під варту без можливості внесення застави.
Слідчі готують матеріали для скерування справи до суду та проводять необхідні процесуальні дії, щоб надати правову оцінку діям матері хлопчика.
Слідство у справі триває.
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