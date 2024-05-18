У закарпатському селі співмешканець матері вбив 10-річного хлопчика, підпаливши одяг дитини

ukenru
17:57 • 1912 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 3646 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 48614 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 144540 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 120134 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 124143 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 120034 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118454 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 110943 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129662 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 108110 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 60946 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 67714 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 88102 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 48139 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 144540 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 322753 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 407122 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 418357 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 330162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 3536 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 67714 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 60946 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 83135 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 97758 перегляди
Актуальне
У закарпатському селі співмешканець матері вбив 10-річного хлопчика, підпаливши одяг дитини

У закарпатському селі співмешканець матері вбив 10-річного хлопчика, підпаливши одяг дитини

Київ • УНН

 • 40545 перегляди

33-річний співмешканець матері в Закарпатській області підозрюється в тому, що після сварки навмисно підпалив одяг її 10-річного сина, спричинивши смертельні опіки, які призвели до смерті дитини.

На Закарпатті поліція розслідує умисне вбивство 10-річного хлопчика з села Серне. Підозрюваний у скоєному – співмешканець матері загиблої дитини. Нині він затриманий і взятий під варту. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, передає УНН.

Деталі

Слідчі Берегівського районного відділу поліції розслідують випадок умисного заподіяння смертельних тілесних ушкоджень 10-річному хлопчику з села Серне Берегівського району. Підозрюваний у злочині – 33-річний співмешканець матері загиблої дитини – затриманий і взятий під варту.

Увечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з діагнозом близько 80% опіків тіла. Лікарі декілька днів боролися за його життя, але, на жаль, дитина померла в реанімаційному відділенні від отриманих травм.

Спочатку родичі хлопчика пояснювали, що під час спалювання трави дитина випадково пролила на себе легкозаймисту речовину, що спричинило займання. Однак, детальне розслідування, проведене співробітниками Берегівського районного відділу поліції, виявило інші обставини.

Поліцейські встановили, що до події причетний співмешканець матері хлопчика. Виявилося, що між ним і дитиною виникла сварка, після чого дорослий умисно підпалив одяг на хлопчику.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). Його взято під варту без можливості внесення застави.

Слідчі готують матеріали для скерування справи до суду та проводять необхідні процесуальні дії, щоб надати правову оцінку діям матері хлопчика.

Слідство у справі триває.

На Закарпатті чоловік вистрелив у правоохоронців під час перевірки документів: зловмисника затримали на місці 16.05.24, 15:47 • 19127 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36