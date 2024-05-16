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На Закарпатті чоловік вистрелив у правоохоронців під час перевірки документів: зловмисника затримали на місці

На Закарпатті чоловік вистрелив у правоохоронців під час перевірки документів: зловмисника затримали на місці

Київ • УНН

 • 19127 перегляди

На Закарпатті 29-річний чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів після того, як його зупинили за підозрою у водінні у нетверезому стані, після чого був затриманий на місці події.

На Закарпатті чоловік під час перевірки документів вистрілив у правоохоронців та поранив одного зі співробітників поліції. Зловмисника затримали на місці події. Про це заявили у Національній поліції України, передає УНН

Деталі 

Як розповіли правоохоронці інцидент трапився близько півночі у ніч на 16 травня. 

15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їх екіпаж. Подія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Seat Ibiza" 

- резюмували в Нацполіції. 

Зазначається, що за кермом перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння. 

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. На законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі.

У подальшому через вікно автівки фігурант здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції. Внаслідок цього поранив одного з інспекторів поліції. Фігуранта затримали одразу на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

- розповіли правоохоронці. 

Слідчі з місця злочину вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої фігурант стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї. 

Двоє чоловіків вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині, введено поліцейську операцію 20.04.24, 10:03 • 26624 перегляди

Доповнення

Як заявили у поліції проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Тепер чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Нацполіції також доли, що життю та здоровʼю пораненого поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Нагадаємо

У березні в Києві затримали чоловіка, який перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння стріляв з балкона багатоповерхівки. У нього вдома було виявлено пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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