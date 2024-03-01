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У Києві п'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 51689 перегляди

П'яний чоловік у Києві стріляв з травматичного пістолета з балкона свого будинку на 5-му поверсі, після чого поліція вилучила зброю та боєприпаси до неї, а також канабіс.

У Києві п'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки

У Києві чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння стріляв з балкона багатоповерхівки. У нього вдома було виявлено пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що  правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – це киянин, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили пістолет, травматичної дії, набої та стріляні гільзи, а також пластикову банку з канабісом

 - зазначається в повідомленні.

Виявлені речові докази вилучено  та будуть скеровано на проведення експертного дослідження.

Окрім того, за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Доповнення

Влітку у Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста. Місцевий житель із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета. 

Анна Мурашко

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