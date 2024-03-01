У Києві п'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки
Київ • УНН
П'яний чоловік у Києві стріляв з травматичного пістолета з балкона свого будинку на 5-му поверсі, після чого поліція вилучила зброю та боєприпаси до неї, а також канабіс.
У Києві чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння стріляв з балкона багатоповерхівки. У нього вдома було виявлено пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські
Повідомляється, що правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – це киянин, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили пістолет, травматичної дії, набої та стріляні гільзи, а також пластикову банку з канабісом
Виявлені речові докази вилучено та будуть скеровано на проведення експертного дослідження.
Окрім того, за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.
Доповнення
Влітку у Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста. Місцевий житель із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета.