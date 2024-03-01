В Киеве пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки с помощью стрельбы
Киев • УНН
Пьяный мужчина в Киеве стрелял из травматического пистолета с балкона своего дома на 5-м этаже, после чего полиция изъяла оружие и боеприпасы к нему, а также каннабис.
В Киеве мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона многоэтажки. У него дома был обнаружен пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы, о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские
Сообщается, что правоохранители установили вероятного подозреваемого - это киевлянин, 1973 года рождения, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили пистолет, травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом
Обнаруженные вещественные доказательства изъяты и будут направлены на проведение экспертного исследования.
Кроме того, по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
Дополнение
Летом в Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Местный житель из окна автомобиля выстрелил несколько раз из травматического пистолета.
В Киеве пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки с помощью стрельбы
Пьяный мужчина в Киеве стрелял из травматического пистолета с балкона своего дома на 5-м этаже, после чего полиция изъяла оружие и боеприпасы к нему, а также каннабис.
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