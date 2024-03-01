В Киеве пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки с помощью стрельбы

В Киеве мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона многоэтажки. У него дома был обнаружен пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы, о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители установили вероятного подозреваемого - это киевлянин, 1973 года рождения, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили пистолет, травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом - отмечается в сообщении.

Обнаруженные вещественные доказательства изъяты и будут направлены на проведение экспертного исследования.

Кроме того, по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Дополнение

Летом в Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Местный житель из окна автомобиля выстрелил несколько раз из травматического пистолета.