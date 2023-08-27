Стріляв у центрі Дніпра: поліцейські затримали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Поліцейські Дніпра затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста. Місцевий житель із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Деталі
26 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт.
36-річний місцевий житель сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів в повітря.
Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього травматичний пістолет.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Івано-Франківську вночі сталася бійка зі стріляниною, є один поранений