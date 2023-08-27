Стріляв у центрі Дніпра: поліцейські затримали чоловіка

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26 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт.

36-річний місцевий житель сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів в повітря.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього травматичний пістолет.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

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