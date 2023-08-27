Стрелял в центре Днепра: полицейские задержали мужчину

Детали

26 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе города. Как установили правоохранители, на улице между двумя мужчинами возник конфликт.

36-летний местный житель сел в автомобиль и произвел пять выстрелов в воздух.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него травматический пистолет.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ивано-Франковске ночью произошла драка со стрельбой, есть один раненый