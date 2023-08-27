Стрелял в центре Днепра: полицейские задержали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Полицейские Днепра задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Местный житель из окна автомобиля выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Детали
26 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе города. Как установили правоохранители, на улице между двумя мужчинами возник конфликт.
36-летний местный житель сел в автомобиль и произвел пять выстрелов в воздух.
Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него травматический пистолет.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.
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