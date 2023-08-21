В Івано-Франківську вночі сталася бійка зі стріляниною, є один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Івано-Франківську під час бійки вночі чоловік вистрілив в іншого, останнього госпіталізували, повідомили у понеділок у ГУНП в Івано-Франківській області, пише УНН.
Деталі
Правопорушник, як вказано, поранив чоловіка на вулиці пізно ввечері.
"20 серпня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку, де чути постріл. Подія мала місце в обласному центрі по вулиці Пулюя", - розповіли у поліції.
Правоохоронці встановили, що 25-річний місцевий житель "здійснив постріл із предмета, схожого на пістолет, у чоловіка, який проживає в сусідньому будинку".
Після скоєного зловмисник покинув місце злочину. Невдовзі його затримали поліцейські. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу судом.
"Потерпілого, 2000 року народження, уродженця Коломийського району, госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальної рани лівого стегна", - зазначили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті щодо дій, вчинених із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Правоохоронці опитують ймовірних свідків, переглядають камери відеонагляду та проводять всі відповідні слідчі дії для встановлення причин злочину.
Нагадаємо
У Києві на Оболоні сталась бійка зі стріляниною, потерпілого госпіталізували.