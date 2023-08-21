В Ивано-Франковске ночью произошла драка со стрельбой, есть один раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Ивано-Франковске во время потасовки ночью мужчина выстрелил в другого, последнего госпитализировали, сообщили в понедельник в ГУНП в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Детали
Правонарушитель, как указано, ранил мужчину на улице поздно вечером.
"20 августа около 23:30 в полицию поступило сообщение о драке, где слышен выстрел. Событие имело место в областном центре по улице Пулюя", - рассказали в полиции.
Правоохранители установили, что 25-летний местный житель "осуществил выстрел из предмета, похожего на пистолет, в мужчину, проживающего в соседнем доме".
После совершенного злоумышленник покинул место преступления. Вскоре его задержали полицейские. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения судом.
"Пострадавший, 2000 года рождения, уроженец Коломыйского района, госпитализирован в больницу с телесными повреждениями в виде огнестрельной раны левого бедра", - отметили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи о действиях, совершенных с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Правоохранители опрашивают вероятных свидетелей, просматривают камеры видеонаблюдения и проводят все соответствующие следственные действия по установлению причин преступления.
Напомним
В Киеве на Оболони произошла потасовка со стрельбой, пострадавшего госпитализировали.