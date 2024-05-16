На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

На Закарпатье мужчина во время проверки документов выстрелил в правоохранителей и ранил одного из сотрудников полиции. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Как рассказали правоохранители инцидент произошел около полуночи в ночь на 16 мая.

15 мая в 23:51 инспектор сектора реагирования патрульной полиции сообщил в дежурную часть о нападении на их экипаж. Происшествие случилось в поселке Кольчино Мукачевского района. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Seat Ibiza" - резюмировали в Нацполиции.

Отмечается, что за рулем находился 29-летний мукачевец, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения.

Во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. На законные требования правоохранителей нарушитель не реагировал и закрылся в транспортном средстве.

В дальнейшем через окно автомобиля фигурант произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции. В результате ранил одного из инспекторов полиции. Фигуранта задержали сразу на месте происшествия. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания - рассказали правоохранители.

Следователи с места преступления изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, из которого фигурант стрелял в правоохранителей. Работники полиции устанавливают происхождение оружия.

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Дополнение

Как заявили в полиции против мужчины открыли уголовное производство по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей в полиции по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Нацполиции также доли, что жизни и здоровью раненого полицейского ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую помощь.

Напомним

В марте в Киеве задержали мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона многоэтажки. У него дома был обнаружен пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы.