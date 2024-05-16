На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  23736 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  42300 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  49398 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  104056 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  45457 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  104051 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134867 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139932 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149967 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167329 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  189974 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  392317 просмотра

На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

На Закарпатье 29-летний мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, после чего был задержан на месте происшествия.

Криминал и ЧП •   •  1496 просмотра
На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую громаду, ранив пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и председатель Волчанской городской военной администрации.

Война •   •  2956 просмотра
россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА

Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов

Геополитическая напряженность и плотный график выборов во всем мире создают риски для финансовой стабильности, предупреждает Европейский центральный банк в своем последнем Обзоре финансовой стабильности.

Экономика •   •  2840 просмотра
Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов

Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Высокое в Херсонской области.

Война •   •  3213 просмотра
Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины

Крупные российские предприятия участвуют в схеме по привлечению российских граждан и иностранцев в отряды наемников для участия в войне России против Украины, предлагая им бонусы за вербовку в размере до $4 422.

Война •   •  4827 просмотра
Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

С 18 мая ЦПАУ должны будут предоставлять услуги по обновлению военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. УНН узнал, готовы ли ЦПАУ к предоставлению услуг по обновлению данных.

Общество •   •  23736 просмотра
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине

Президент Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, которые защищают Харьковщину, вручил им государственные награды, а также посетил госпиталь, где лечатся раненые защитники во время своего визита в регион.

Война •   •  6534 просмотра
Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине

Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

В ответ на возмущение общественности Минэкономики отменило приказ о броне для сотрудников технологических компаний и пообещало рассмотреть ситуацию с каждой компанией отдельно.

Экономика •   •  5163 просмотра
Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна под юрисдикцией Украины, что предотвращает любые предыдущие незаконные попытки изменить ее флаг.

Общество •   •  5265 просмотра
Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ

Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.

Технологии •   •  4934 просмотра
Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ