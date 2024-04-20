Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция

В Винницкой области во время проверки документов двое мужчин открыли огонь по полицейским. Один полицейский погиб, другой получил ранения. На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сегодня, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления.

Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции - информирует полиция.

Телеграм-каналы утверждают, что мужчины были в камуфляже.

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