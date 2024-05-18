В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

На Закарпатье полиция расследует умышленное убийство 10-летнего мальчика из села Серное. Подозреваемый в содеянном - сожитель матери погибшего ребенка. Сейчас он задержан и взят под стражу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Следователи Береговского районного отдела полиции расследуют случай умышленного причинения смертельных телесных повреждений 10-летнему мальчику из села Серне Береговского района. Подозреваемый в преступлении - 33-летний сожитель матери погибшего ребенка - задержан и взят под стражу.

Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу 10-летнего мальчика с диагнозом около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, ребенок умер в реанимационном отделении от полученных травм.

Сначала родственники мальчика объясняли, что во время сжигания травы ребенок случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество, что вызвало возгорание. Однако, детальное расследование, проведенное сотрудниками Береговского районного отдела полиции, выявило другие обстоятельства.

Полицейские установили, что к происшествию причастен сожитель матери мальчика. Оказалось, что между ним и ребенком возникла ссора, после чего взрослый умышленно поджег одежду на мальчике.

Подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Он взят под стражу без возможности внесения залога.

Следователи готовят материалы для направления дела в суд и проводят необходимые процессуальные действия, чтобы дать правовую оценку действиям матери мальчика.

Следствие по делу продолжается.

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