В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  109622 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  108433 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  135741 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  126721 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117047 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123321 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134484 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125313 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118604 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  224709 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

  •  11417 просмотра
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

  •  12064 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

  •  16751 просмотра
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

  •  18513 просмотра
рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

  •  17547 просмотра
За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

  •  17326 просмотра
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

  •  16421 просмотра
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

  •  21055 просмотра
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

  •  19235 просмотра
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

  •  19088 просмотра

Популярные

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

  •  54352 просмотра
В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

  •  64823 просмотра
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

  •  79188 просмотра
Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются

Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются

  •  47919 просмотра
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

  •  83569 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  224709 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  215476 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  275151 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  294242 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  494263 просмотра

В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

33-летний сожитель матери в Закарпатской области подозревается в том, что после ссоры намеренно поджег одежду ее 10-летнего сына, вызвав смертельные ожоги, которые привели к смерти ребенка.

Общество •   •  11417 просмотра
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на подавляющем большинстве территории Сумской области с 18 по 20 мая, призывая жителей быть осторожными с открытым огнем вблизи лесов и лугов.

Общество •   •  12064 просмотра
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели взрывы, полиция Харьковской области призвала жителей не выходить из укрытий, пока не будет отменена воздушная тревога.

Общество •   •  16751 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Воздушные Силы Украины предупреждают о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.

Война •   •  18513 просмотра
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной опасности для восточных областей.

Война •   •  17547 просмотра
рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

На большинстве участков фронта динамика боевых действий остается напряженной, украинские войска адекватно отвечают на российские обстрелы и проводят штурмовые операции с целью вытеснения противника.

Война •   •  17326 просмотра
За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

19 мая в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Общество •   •  16421 просмотра
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира совместно разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными и возвращению депортированных детей.

политика •   •  21055 просмотра
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Украинские военные отбили российскую атаку на Часовой Яр в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц вражеской бронетехники.

Война •   •  19235 просмотра
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

политика •   •  19088 просмотра
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины