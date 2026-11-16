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Залишиться в дивізіоні В чи вилетить у дивізіон С - анонс вирішального матчу Ліги націй Україна-Грузія

Київ • УНН

 • 4632 перегляди

Україна 17 листопада зустрінеться з Грузією у Кошицях. Перемога або нічия збереже команді місце у дивізіоні В, поразка понизить її до С.

Залишиться в дивізіоні В чи вилетить у дивізіон С - анонс вирішального матчу Ліги націй Україна-Грузія

У вівторок, 17 листопада, збірна України у заключному турі Ліги націй зустрінеться із збірною Грузії, у номінально домашньому матчі, який визначить розклад сил у групі. У разі перемоги чи нічиєї - Україна залишиться у дивізіоні В, а у разі поразки - понизиться у класі, пише УНН

Деталі 

Поєдинок заключного туру у групі 2В між Північною Ірландією та Україною відбудеться вже цього вівторка, 17 листопада. Стартовий свисток у номінально домашньому матчі для нашої команди у словацькому місті Кошиці на стадіоні "Футбольна арена Кошиці" пролунає о 21:45 за київським часом.

Виступи команд у Лізі націй

Після 5 турів збірна України посідає 3-тє місце у групі і втратила математичні шанси на вихід у дивізіон А. Наша збірна на старті обіграла збірну Угорщини (1:0), зіграла у нульову нічию з Грузією, розгромно поступилася Північній Ірландії у першому колі (3:0), а у третьому турі поступилася угорцям - 2:1, а у передостанньому турі програла знову Північній Ірландії (1:0). 

Україна зазнала третьої поспіль поразки в Лізі націй і опинилася за крок від вильоту в нижчий дивізіон14.11.26, 23:42 • 17166 переглядiв

Натомість збірна Грузії наразі посідає останнє місце у групі, зігравши два рази унічию (з Україною та Північною Ірландією), а у решті матчів зазнала трьох поразок. 

Історія протистоянь 

За свою історію Україна та Грузія зустрічалися 12 разів. Загалом же Україна має 7 перемог над Грузією, жодного матчу не програвши. У решті поєдинків були зафіксовані нічиї. 

Що далі 

Як вже зазначалося, збірна Грузії перебуває на останньому місці у таблиці, маючи у своєму активі два очки. Натомість Україна, яка має 4 очки, посідає третє місце. 

У разі перемоги України, яка дозволить набрати три очки, Національна команда залишиться у дивізіоні В. Також Україна зможе залишитися на наступний сезон у дивізіоні В, якщо матч завершиться нічиєю. Поразка ж означатиме пониження у класі до дивізіону С. 

Зазначимо, напередодні матчу з Грузією відбувся розподіл кошиків у жеребкуванні до відбору Чемпіонату Європи-2028. Національна команда перебуватиме в третьому кошику посіву після поразки від Північної Ірландії. 

Визначення кошиків посіву перед жеребкуванням відбувся за рейтингом сезону Ліги націй. Збірна України проводить нинішній сезон у дивізіоні В, відтак могла розраховувати на потрапляння у другий або третій кошик.

Аби кваліфікуватися до другого, "синьо-жовтим" було необхідно потрапити до вісімки топкоманд дивізіону В, посівши перше або друге місце у своїй групі.

Україна зіграє проти команд із першого, другого, четвертого та, можливо, п'ятого кошиків у кваліфікації Євро-2028. 

Де дивитися, хто фаворит 

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Грузія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,28. Нічия – 3,40. Виграш гостей – 3,20.

Павло Башинський

Спорт
Угорщина
Україна
Грузія