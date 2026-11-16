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Останется в дивизионе B или вылетит в дивизион C - анонс решающего матча Лиги наций Украина-Грузия

Киев • УНН

 • 5022 просмотра

17 ноября Украина встретится с Грузией в Кошице. Победа или ничья сохранит за командой место в дивизионе B, поражение понизит её до дивизиона C.

Останется в дивизионе B или вылетит в дивизион C - анонс решающего матча Лиги наций Украина-Грузия

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины в заключительном туре Лиги наций встретится со сборной Грузии в номинально домашнем матче, который определит расстановку сил в группе. В случае победы или ничьей Украина останется в дивизионе B, а в случае поражения — понизится в классе, пишет УНН

Детали 

Поединок заключительного тура в группе 2B между Северной Ирландией и Украиной состоится уже в этот вторник, 17 ноября. Стартовый свисток в номинально домашнем матче для нашей команды в словацком городе Кошице на стадионе "Футбольная арена Кошице" прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Выступления команд в Лиге наций

После 5 туров сборная Украины занимает 3-е место в группе и потеряла математические шансы на выход в дивизион A. Наша сборная на старте обыграла сборную Венгрии (1:0), сыграла нулевую ничью с Грузией, разгромно уступила Северной Ирландии в первом круге (3:0), а в третьем туре уступила венграм — 2:1, а в предпоследнем туре снова проиграла Северной Ирландии (1:0). 

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В свою очередь, сборная Грузии сейчас занимает последнее место в группе, дважды сыграв вничью (с Украиной и Северной Ирландией), а в остальных матчах потерпев три поражения. 

История противостояний 

За свою историю Украина и Грузия встречались 12 раз. Всего же Украина одержала 7 побед над Грузией, не проиграв ни одного матча. В остальных поединках были зафиксированы ничьи. 

Что дальше 

Как уже отмечалось, сборная Грузии находится на последнем месте в таблице, имея в своем активе два очка. В свою очередь, Украина, имеющая 4 очка, занимает третье место. 

В случае победы Украины, которая позволит набрать три очка, национальная команда останется в дивизионе B. Также Украина сможет остаться в дивизионе B на следующий сезон, если матч завершится вничью. Поражение же будет означать понижение в классе до дивизиона C. 

Отметим, накануне матча с Грузией состоялось распределение корзин при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2028. Национальная команда будет находиться в третьей корзине посева после поражения от Северной Ирландии. 

Определение корзин посева перед жеребьевкой состоялось по рейтингу сезона Лиги наций. Сборная Украины проводит нынешний сезон в дивизионе B, поэтому могла рассчитывать на попадание во вторую или третью корзину.

Чтобы попасть во вторую, "сине-желтым" необходимо было войти в восьмерку лучших команд дивизиона B, заняв первое или второе место в своей группе.

Украина сыграет против команд из первой, второй, четвертой и, возможно, пятой корзин в квалификации Евро-2028. 

Где смотреть, кто фаворит 

Болельщики смогут посмотреть матч Украина — Грузия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире T2 и кабельных сетях.

На победу "сине-желтых" ставки принимаются с коэффициентом 2,28. Ничья — 3,40. Победа гостей — 3,20.

Павел Башинский

Спорт
Венгрия
Украина
Грузия