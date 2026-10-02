Україна розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй, пропустивши курйозний гол

Збірна України зазнала першої поразки у нинішньому розіграші Ліги націй, поступившись Північній Ірландії з рахунком 0:3. Номінально домашній матч 3-го туру групи B2 відбувся у словацькій Трнаві, пише УНН.

Деталі

Північноірландці відкрили рахунок уже на 9-й хвилині. Після серії рикошетів та переправлень м'яч зрештою опинився у воротах Дмитра Різника.

Другий гол Україна пропустила від Айзека Прайса. Після швидкої контратаки суперника він вдало зіграв головою та збільшив перевагу своєї команди.

Курйозний третій гол та жодної відповіді України

Третій м'яч став особливо невдалим для українського голкіпера. Після скидки головою Брауна м'яч пройшов Різнику між ніг та закотився у ворота – 0:3.

Україна протягом матчу значно більше контролювала м'яч – 73% проти 27%, однак перетворити цю перевагу на голи не змогла. "Синьо-жовті" завдали 11 ударів, але лише 2 із них припали у площину воріт.

Це перша поразка України у Лізі націй-2026/27. У стартовому турі команда на виїзді перемогла Угорщину 1:0, після чого зіграла внічию 0:0 із Грузією.

Після 3 турів Північна Ірландія очолює групу з 7 очками. Україна має 4 бали та залишається другою. Угорщина після мінімальної перемоги над Грузією також набрала 4 очки, а грузини з 1 балом перебувають на останній позиції.

Наступний матч збірна України проведе вже у понеділок, 5 жовтня, коли у ще одному номінально домашньому поєдинку зустрінеться з Угорщиною.

Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/2027