Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций и оказалась в шаге от вылета в низший дивизион
Киев • УНН
Украина уступила Северной Ирландии со счётом 0:1 и потерпела третье подряд поражение в Лиге наций. Поражение от Грузии будет означать вылет.
Сборная Украины по футболу минимально уступила Северной Ирландии со счетом 0:1 в матче Лиги наций. Это уже третье подряд поражение команды под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры, которое существенно осложнило украинцам борьбу за сохранение места в своем дивизионе, пишет УНН.
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В первом тайме сборная Украины больше контролировала мяч, однако реализовать свое преимущество не смогла. На перерыв команды ушли при ничейном счете 0:0.
После перерыва Северная Ирландия начала активнее действовать на контратаках и создавать опасные моменты у ворот Украины. Одна из таких атак завершилась результативным ударом, который и определил исход встречи.
Украинцы так и не смогли отыграться, потерпев третье подряд поражение в турнире.
Теперь команду Андреа Мальдеры ждет решающий матч против сборной Грузии, который состоится через несколько дней.
В случае поражения в заключительном поединке Украина вылетит в нижний дивизион Лиги наций. Таким образом, последняя игра группового этапа станет определяющей для дальнейшей судьбы украинской сборной в турнире.
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