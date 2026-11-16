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Financial Times
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Понад 700 тисяч гектарів: у прокуратурі розповіли про повернення державі земель НААН України

Київ • УНН

 • 2982 перегляди

Прокуратура повідомила про повернення державі з початку року сотень тисяч гектарів земель НААН, які незаконно передавали в обробіток комерційним структурам.

Понад 700 тисяч гектарів: у прокуратурі розповіли про повернення державі земель НААН України

Органи прокуратури активно працюють над поверненням державі земель Національної академії аграрних наук України, які перебувають у комерційному користуванні під виглядом спільного обробітку. У відповідь на запит УНН в Офісі Генерального прокурора повідомили, що з початку року державі було повернуто понад 700 тисяч гектарів таких земель. 

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вживалися заходи щодо збереження належних державі земель, переданих НААН України для проведення на них досліджень, випробувань і наукових розробок. В ОГП наголосили, що оскільки раціональне використання цих земель має важливе значення для забезпечення продовольчої безпеки держави, прокурори реагували на факти незаконного заволодіння такими землями та передання їх у користування для мети, несумісної з функціональним призначенням.

"Втрата доступу до дослідної ділянки може перервати багаторічний цикл польових спостережень. Якщо передання землі в комерційне користування приховують договорами про спільний обробіток чи надання послуг, позов прокурора дає змогу відновити її використання для наукових потреб", – йдеться у відповіді на запит. 

В Офісі Генпрокурора навели приклад: Коростенська окружна прокуратура Житомирської області повернула державі земельні ділянки НААН України загальною площею 707,1 га, які незаконно використовувалися комерційною структурою на підставі удаваного правочину ‒ договору про спільний обробіток землі.

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Крім того, Львівською обласною прокуратурою державі в особі дослідного господарства НААН України повернуто надані йому для дослідницької діяльності земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 3,7 тис. га, які на підставі удаваного правочину під виглядом надання послуг із контрактації сільськогосподарської продукції передано на пільгових умовах в користування фермерському господарству.

За позовом Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області суд визнав недійсним удаваний правочин ‒ договір про спільний обробіток земельних ділянок загальною площею понад 1,4 тис. га, укладений одним з дослідних підприємств НААН України та господарським товариством з метою приховування незаконного передання комерційній структурі цієї ділянки в оренду для здійснення прибуткової господарської діяльності. 

Краснокутську селищну раду рішення суду за позовом Богодухівської окружної прокуратури Харківської області зобов’язано повернути в державну власність землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 1,09 тис. га, які надавалися для проведення дослідних робіт Інституту овочівництва і баштанництва НААН України, проте на підставі незаконних актів органів виконавчої влади та рішень місцевого самоврядування були передані в комунальну власність, а згодом – у користування трьом комерційним структурам.

В Мінекономіки попередили про скорочення обсягів виробництва сільгосппродукції16.04.25, 17:49 • 9005 переглядiв

Юлія Мельник

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