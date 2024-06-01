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У Полтаві знайдено мертвою 12-річну дівчинку, підозрюваного заарештовано за вбивство та сексуальне насильство

У Полтаві знайдено мертвою 12-річну дівчинку, підозрюваного заарештовано за вбивство та сексуальне насильство

Київ • УНН

 • 31362 перегляди

12-річна Дарія Волошина, яка зникла в Полтаві, була знайдена мертвою в лісосмузі. 57-річний місцевий чоловік з кримінальним минулим був заарештований за підозрою в сексуальному насильстві та вбивстві дитини.

У Полтаві знайшли тіло 12-річної Дарії Волошиної, яка зникла кілька діб тому. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне.

Деталі

31 травня після кількох діб пошуку у лісосмузі знайшли тіло Дарії Волошиної, яка зникла ввечері 26 травня 2024-го року поблизу центрального ринку у Полтаві. На тілі дівчинки були ознаки насильницької смерті.

У причетності до зникнення та смерті дівчини підозрюють 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Його затримали та повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої.

Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину

- йдеться на сайті поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною другою статті 115 "Умисне вбивство" та за частиною четвертою статті 152 Кримінального кодексу України "Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди". За скоєний злочин зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

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