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"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Київ • УНН

 • 11126 перегляди

У Польщі злочинне угруповання, до якого входили українці, підозрюють у сутенерстві та торгівлі людьми. Вони діяли з квітня 2023 року до березня 2025 року, затриманим загрожує до 15 років.

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Злочинне угруповання в Польщі, яке підозрюють у сутенерстві та торгівлі людьми, до складу якого входили громадяни України, діяло з квітня 2023 року. Про це повідомили журналісту УНН в МЗС України.

Деталі 

"За попередніми даними, злочинне угруповання діяло з квітня 2023 року до березня 2025 року. У ході операції, ініційованої Краківським центральним бюро розслідувань, арешти було проведено одночасно в кількох містах: в Кракові, Вроцлаві, Варшаві, Познані та Карпачі", - повідомило МЗС.

За інформацією, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Посольство України в Республіці Польща, ГКУ в Кракові та ГКУ у Вроцлаві звернулися з офіційними запитами до компетентних органів Польщі з метою отримання додаткової інформації та встановлення осіб затриманих. Справа перебуває на особливому контролі установ", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо 

16 квітня у Польщі співробітники Центрального слідчого бюро поліції ліквідували банду сутенерів, які заробляли мільйони на секс-рабстві та торгівлі людьми. Серед членів банди переважають українці, з 18 затриманих 15 - громадяни України.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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