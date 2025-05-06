У Польщі 13-річні українки та білоруска побилися з чоловіком: він втік
Київ • УНН
У Познані чоловік посварився з двома українками та білорускою 13-ти років, що переросло у бійку, після чого він втік. Зараз поліція встановлює особу чоловіка та перевіряє, чи не було скоєно сексуальний злочин.
5 травня чоловік у Познані влаштував сварку з трьома 13-річними дівчатами: двома українками та білорускою, яка згодом переросла у бійку. Після того, як підлітки викликали поліцію, чоловік втік. Польські правоохоронці встановлюють його особу.
Про це повідомляє УНН із посиланням на InPoland.
Як зазначає видання, інцидент стався вчора вдень в районі вулиці Ku Dębinie. Там троє 13-річних дівчат – двоє громадянок України та білоруска – мали конфлікт з чоловіком, який їхав на велосипеді.
Між підлітками та чоловіком виникла сварка, а згодом ситуація переросла у бійку між чоловіком та однією з дівчат.
На місце викликали поліцію. Ще до приїзду правоохоронців чоловік втік. Дівчата не постраждали.
Поліцейські, як повідомляється, встановлюють особу чоловіка. Як повідомили у поліції Познані, слідчі хочуть впевнитися, що не було скоєно сексуальний злочин. 13-річних дівчат опитають у суді.
"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці 17.04.25, 16:06 • 93284 перегляди