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Шахед-136

У Польщі 13-річні українки та білоруска побилися з чоловіком: він втік

Київ • УНН

 • 2654 перегляди

У Познані чоловік посварився з двома українками та білорускою 13-ти років, що переросло у бійку, після чого він втік. Зараз поліція встановлює особу чоловіка та перевіряє, чи не було скоєно сексуальний злочин.

У Польщі 13-річні українки та білоруска побилися з чоловіком: він втік

5 травня чоловік у Познані влаштував сварку з трьома 13-річними дівчатами: двома українками та білорускою, яка згодом переросла у бійку. Після того, як підлітки викликали поліцію, чоловік втік. Польські правоохоронці встановлюють його особу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на InPoland.

Як зазначає видання, інцидент стався вчора вдень в районі вулиці Ku Dębinie. Там троє 13-річних дівчат – двоє громадянок України та білоруска – мали конфлікт з чоловіком, який їхав на велосипеді.

Між підлітками та чоловіком виникла сварка, а згодом ситуація переросла у бійку між чоловіком та однією з дівчат.

На місце викликали поліцію. Ще до приїзду правоохоронців чоловік втік. Дівчата не постраждали. 

Поліцейські, як повідомляється, встановлюють особу чоловіка. Як повідомили у поліції Познані, слідчі хочуть впевнитися, що не було скоєно сексуальний злочин. 13-річних дівчат опитають у суді.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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