Побили військового на столичному Гідропарку: поліція затримала двох підлітків, вирішується питання щодо відкриття провадження
Київ • УНН
Поліція Києва затримала двох 17-річних підлітків, які побили військового у гідропарку. Група молодиків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та побила його.
Столичні правоохоронці затримали двох підлітків, які побили військового у Києві. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею хуліганство. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Києві.
Поліцейські затримали двох підлітків, які побили військового у гідропарку. За попередньою інформацією, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками. Поліцейські затримали двох нападників. Це - 17-річні місцеві мешканці, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників
Наразі лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство - ред.).
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Контекст
Сьогодні у столичних пабліках опублікували відео, на якому підлітки ногами побили військового.
Нагадаємо
На Київщині троє чоловіків знущалися з 16-річного підлітка. Вони били юнака та фільмували знущання на телефон. Наразі катам повідомили про підозри, їм загрожує до 10 років за ґратами.