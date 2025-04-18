Избили военного в столичном Гидропарке: полиция задержала двух подростков, решается вопрос об открытии производства
Киев • УНН
Полиция Киева задержала двух 17-летних подростков, избивших военного в Гидропарке. Группа молодых людей спровоцировала конфликт, повалила мужчину на землю и избила его.
Столичные правоохранители задержали двух подростков, избивших военного в Киеве. Правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье хулиганство. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве.
Полицейские задержали двух подростков, избивших военного в гидропарке. По предварительной информации, группа парней подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и начали избивать ногами и руками. Полицейские задержали двух нападавших. Это - 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших
Сейчас врачи оказывают потерпевшему необходимую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство - ред.).
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Контекст
Сегодня в столичных пабликах опубликовали видео, на котором подростки ногами избили военного.
Напомним
На Киевщине трое мужчин издевались над 16-летним подростком. Они били юношу и снимали издевательства на телефон. Сейчас палачам сообщили о подозрениях, им грозит до 10 лет за решеткой.