Били 16-річного та фільмували знущання на телефон: на Київщині трьом чоловікам повідомили про підозру

На Київщині троє чоловіків знущалися з 16-річного підлітка. Вони били юнака та фільмували знущання на телефон. Наразі катам повідомили про підозри, їм загрожує до 10 років за ґратами. Про це повідомляє поліція Київщини пише УНН.

На Київщині троє зловмисників вчинили фізичне та психологічне насильство стосовно 16-річного хлопця. Молодики били та знущались з юнака, фільмуючи свої дії на телефон. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Також правоохоронці повідомили, що до поліції звернувся брат потерпілого. Упродовж години оперативники встановили трьох причетних. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних мешканці Маловільшанської громади.

В їхньому помешканні провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Молодиків затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили про підозру трьом зловмисникам (ч. 2 ст. 127 ККУ). У суді трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб