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Били 16-летнего и снимали издевательства на телефон: в Киевской области трем мужчинам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 7082 просмотра

В Киевской области трое мужчин били и снимали на телефон издевательства над 16-летним подростком. Им уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Били 16-летнего и снимали издевательства на телефон: в Киевской области трем мужчинам сообщили о подозрении

В Киевской области трое мужчин издевались над 16-летним подростком. Они били юношу и снимали издевательства на телефон. Сейчас палачам сообщили о подозрениях, им грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сообщает полиция Киевской области пишет УНН.

В Киевской области трое злоумышленников совершили физическое и психологическое насилие в отношении 16-летнего парня. Молодчики били и издевались над юношей, снимая свои действия на телефон. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы 

- говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что в полицию обратился брат потерпевшего. В течение часа оперативники установили трех причастных. Ими оказались 29-летний и двое 26-летних жители Маловильшанской громады.

В их доме провели обыски, во время которых изъяли орудия преступления и другие вещественные доказательства. Молодчиков задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили о подозрении трем злоумышленникам (ч. 2 ст. 127 УКУ). В суде трем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток 

- добавляют в полиции.

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