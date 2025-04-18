На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты

В Закарпатской области в результате взрыва гранаты погибли два человека, полиция проводит расследование, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.

17 апреля в полицию позвонила 46-летняя жительница Берегово. Женщина заявила, что в селе Лалово Мукачевского района она обнаружила мертвыми своего мужа и брата в квартире последнего.

Проведя первоочередные следственные действия, удалось установить, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. В настоящее время известно, что 45-летний житель села Лалово и 46-летний житель города Берегово вместе распивали алкогольные напитки. В дальнейшем, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, один из них вытащил чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв