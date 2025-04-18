На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты
Киев • УНН
В селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области в результате неосторожного обращения с гранатой Ф-1 погибли двое мужчин. Полиция открыла уголовное производство и проводит расследование.
В Закарпатской области в результате взрыва гранаты погибли два человека, полиция проводит расследование, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
17 апреля в полицию позвонила 46-летняя жительница Берегово. Женщина заявила, что в селе Лалово Мукачевского района она обнаружила мертвыми своего мужа и брата в квартире последнего.
Проведя первоочередные следственные действия, удалось установить, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. В настоящее время известно, что 45-летний житель села Лалово и 46-летний житель города Берегово вместе распивали алкогольные напитки. В дальнейшем, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, один из них вытащил чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв
Во время осмотра места происшествия были обнаружены рычаг и кольцо с чекой к взрывателю. Полицейские также осмотрели прилегающие территории и опросили жителей соседних домов. Последние рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию с этой информацией никто не обращался.
По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с отметкой очевидное убийство и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное расследование.
Смертоносный взрыв на рынке в Киеве: в КГГА говорят, предварительно, взорвался газовый баллон03.04.25, 13:52 • 21106 просмотров