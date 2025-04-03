Смертоносный взрыв на рынке в Киеве: в КГГА говорят, предварительно, взорвался газовый баллон

Взрыв сегодня прогремел на рынке "Юность" в Киеве, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

На рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался газовый баллон - сообщили в КГГА.

Как указано, все необходимые службы работают на месте.

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КГГА сообщает, что "один человек погиб, второй получил ранения. Раненого мужчину госпитализировали". В то же время в полиции Киева ранее сообщила о двух погибших в результате взрыва на рынке в Деснянском районе столицы.