Смертоносный взрыв на рынке в Киеве: в КГГА говорят, предварительно, взорвался газовый баллон
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева на рынке "Юность" прогремел взрыв. Один человек погиб, другой получил ранения и был госпитализирован. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.
Взрыв сегодня прогремел на рынке "Юность" в Киеве, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.
На рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался газовый баллон
Как указано, все необходимые службы работают на месте.
Дополнение
КГГА сообщает, что "один человек погиб, второй получил ранения. Раненого мужчину госпитализировали". В то же время в полиции Киева ранее сообщила о двух погибших в результате взрыва на рынке в Деснянском районе столицы.