У Києві на ринку стався вибух: поліція повідомила про двох загиблих
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва на ринку пролунав вибух. На місці працюють слідчі та вибухотехніки, встановлюються обставини трагедії. Внаслідок вибуху двоє людей загинули.
У Деснянському районі Києва на ринку пролунав вибух, відомо про дві жертви, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.
Поліцейські встановлюють обставини вибуху на ринку у Деснянському районі столиці. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей
Інформація про вибух надійшла до поліції сьогодні. На місце виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.
"Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби", - вказали у поліції.
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