У Києві на ринку стався вибух: поліція повідомила про двох загиблих

У Деснянському районі Києва на ринку пролунав вибух, відомо про дві жертви, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху на ринку у Деснянському районі столиці. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей - повідомили у поліції.

Інформація про вибух надійшла до поліції сьогодні. На місце виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.

"Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби", - вказали у поліції.

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