В Киеве на рынке произошел взрыв: полиция сообщила о двух погибших
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева на рынке прогремел взрыв. На месте работают следователи и взрывотехники, устанавливаются обстоятельства трагедии. В результате взрыва два человека погибли.
В Деснянском районе Киева на рынке прогремел взрыв, известно о двух жертвах, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы. В результате взрыва погибли два человека
Информация о взрыве поступила в полицию сегодня. На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.
"В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы", - указали в полиции.
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