В Киеве на рынке произошел взрыв: полиция сообщила о двух погибших

В Деснянском районе Киева на рынке прогремел взрыв, известно о двух жертвах, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы. В результате взрыва погибли два человека - сообщили в полиции.

Информация о взрыве поступила в полицию сегодня. На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.

"В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы", - указали в полиции.

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