Смертоносний вибух на ринку в Києві: у КМДА кажуть, попередньо, вибухнув газовий балон
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва на ринку "Юність" прогримів вибух. Одна людина загинула, інша отримала поранення та була госпіталізована. За попередніми даними, вибухнув газовий балон.
Вибух сьогодні прогримів на ринку "Юність" у Києві, за попередніми даними, вибухнув газовий балон, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
На ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон
Як вказано, усі необхідні служби працюють на місці.
Доповнення
КМДА повідомляє, що "одна людина загинула, друга отримала поранення. Пораненого чоловіка госпіталізували". Водночас у поліції Києва раніше повідомила про двох загиблих внаслідок вибуху на ринку у Деснянському районі столиці.