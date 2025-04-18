На Закарпатті двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати
Київ • УНН
У селі Лалово Мукачівського району Закарпатської області внаслідок необережного поводження з гранатою Ф-1 загинули двоє чоловіків. Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування.
У Закарпатській області внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей, поліція проводить розслідування, повідомили у п'ятницю у ГУНП в бласті, пише УНН.
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17 квітня до поліції зателефонувала 46-річна жителька Берегова. Жінка заявила, що у селі Лалово Мукачівського району вона виявила мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього.
Провівши першочергові слідчі дії вдалося встановити, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що 45-річний житель села Лалово та 46-річний житель міста Берегово разом розпивали алкогольні напої. Надалі, в ході необережного поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух
Під час огляду місця події було виявлено важіль та кільце з чекою до підривника. Поліцейські також оглянули прилеглі території та опитали жителі сусідніх будинків. Останні розповіли, що у ніч на 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції із цією інформацією ніхто не звертався.
За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з відміткою очевидне вбивство та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.
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