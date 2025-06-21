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Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Джорджіо Армані вперше за понад п'ять десятиліть своєї кар'єри пропустить покази на Міланському тижні моди. 90-річний дизайнер одужує вдома після перебування в лікарні, проте продовжує працювати над колекціями дистанційно.

Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні

Легенда моди Джорджіо Армані вперше в кар'єрі пропустить свої два покази на Міланському тижні моди, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

90-річний італійський дизайнер "зараз відновлюється вдома", йдеться в заяві його компанії. Італійські ЗМІ повідомляють, що його відновлення послідувало після короткого перебування в лікарні в Мілані.

Він "працював над колекціями зі звичайною віддачею" і дистанційно стежив за показами чоловічого одягу в суботу та понеділок, додала компанія.

Вважається, що це перший випадок, коли Армані пропустив один зі своїх показів на подіумі за свою кар’єру, яка охоплює понад п’ять десятиліть. Минулого року він сказав, що може піти на пенсію найближчими роками.

На показах наступного тижня будуть представлені колекції весна-літо 2026 його однойменного люксового бренду.

Давній співробітник Армані та керівник відділу дизайну чоловічого одягу, Лео Делл'Орко, тепер готується дати завершальні покази.

90-річний Джорджо Армані зʼявився на фіналі свого кутюрного шоу 29.01.25, 15:00 • 121191 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Мілан
Італія
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