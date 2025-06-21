Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні

Легенда моди Джорджіо Армані вперше в кар'єрі пропустить свої два покази на Міланському тижні моди, пише УНН з посиланням на BBC.

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90-річний італійський дизайнер "зараз відновлюється вдома", йдеться в заяві його компанії. Італійські ЗМІ повідомляють, що його відновлення послідувало після короткого перебування в лікарні в Мілані.

Він "працював над колекціями зі звичайною віддачею" і дистанційно стежив за показами чоловічого одягу в суботу та понеділок, додала компанія.

Вважається, що це перший випадок, коли Армані пропустив один зі своїх показів на подіумі за свою кар’єру, яка охоплює понад п’ять десятиліть. Минулого року він сказав, що може піти на пенсію найближчими роками.

На показах наступного тижня будуть представлені колекції весна-літо 2026 його однойменного люксового бренду.

Давній співробітник Армані та керівник відділу дизайну чоловічого одягу, Лео Делл'Орко, тепер готується дати завершальні покази.

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