Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице

Легенда моды Джорджио Армани впервые в карьере пропустит свои два показа на Миланской неделе моды, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

90-летний итальянский дизайнер "сейчас восстанавливается дома", говорится в заявлении его компании. Итальянские СМИ сообщают, что его выздоровление последовало после короткого пребывания в больнице в Милане.

Он "работал над коллекциями с обычной отдачей" и дистанционно следил за показами мужской одежды в субботу и понедельник, добавила компания.

Считается, что это первый случай, когда Армани пропустил один из своих показов на подиуме за свою карьеру, которая охватывает более пяти десятилетий. В прошлом году он сказал, что может уйти на пенсию в ближайшие годы.

На показах на следующей неделе будут представлены коллекции весна-лето 2026 его одноименного люксового бренда.

Давний сотрудник Армани и руководитель отдела дизайна мужской одежды, Лео Делл'Орко, теперь готовится дать завершающие показы.

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу