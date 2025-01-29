90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

ukenru
Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
12:44 • 22916 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
10:08 • 66275 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
08:37 • 102546 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
29 января, 07:38 • 105821 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 152957 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 128270 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 123841 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 159137 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 151354 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
28 января, 10:59 • 107595 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона

29 января, 03:45 • 109282 просмотра
Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

29 января, 04:21 • 110299 просмотра
Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

29 января, 05:12 • 106387 просмотра
Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

08:10 • 103550 просмотра
В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

09:38 • 69247 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 152957 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 159137 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 151354 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 146594 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 214025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

13:00 • 16638 просмотра
Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

10:42 • 50311 просмотра
В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

09:38 • 69247 просмотра
Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

08:10 • 103550 просмотра
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

28 января, 13:12 • 122306 просмотра
Актуальное
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

Киев  •  УНН

 • 16550 просмотра

Read in English

Легендарный итальянский дизайнер Джорджо Армани вышел на подиум во время показа Armani Prive Haute Couture SS'25. 90-летний модельер завершил свое 20-е кутюрное шоу, пройдясь по подиуму вместе с моделью.

Итальянский дизайнер одежды и аксессуаров и глава дома моды Giorgio Armani Джорджо Армани появился на своем кутюрном шоу Armani Prive Haute Couture SS'25, пишет УНН со ссылкой на Elle.

Детали

90-летний Джорджо Армани завершил свое 20-е кутюрное шоу Armani Privé Haute Couture SS'25, пройдясь по подиуму вместе с моделью, чтобы выразить благодарность гостям и друзьям Модного дома.

Напомним 

Памела Андерсон продефилировала на показе Chanel без макияжа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

КультураНовости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы