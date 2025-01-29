90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу
Киев • УНН
Легендарный итальянский дизайнер Джорджо Армани вышел на подиум во время показа Armani Prive Haute Couture SS'25. 90-летний модельер завершил свое 20-е кутюрное шоу, пройдясь по подиуму вместе с моделью.
Итальянский дизайнер одежды и аксессуаров и глава дома моды Giorgio Armani Джорджо Армани появился на своем кутюрном шоу Armani Prive Haute Couture SS'25, пишет УНН со ссылкой на Elle.
Детали
90-летний Джорджо Армани завершил свое 20-е кутюрное шоу Armani Privé Haute Couture SS'25, пройдясь по подиуму вместе с моделью, чтобы выразить благодарность гостям и друзьям Модного дома.
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