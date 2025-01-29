90-річний Джорджо Армані зʼявився на фіналі свого кутюрного шоу
Київ • УНН
Легендарний італійський дизайнер Джорджо Армані вийшов на подіум під час показу Armani Prive Haute Couture SS'25. 90-річний модельєр завершив своє 20-те кутюрне шоу, пройшовшись подіумом разом із моделлю.
Італійський дизайнер одягу і аксесуарів та очільник дому моди Giorgio Armani Джорджо Армані зʼявився на своєму кутюрному шоу Armani Prive Haute Couture SS’25, пише УНН з посиланням на Elle.
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90-річний Джорджо Армані завершив своє 20-те кутюрне шоу Armani Privé Haute Couture SS’25, пройшовшись подіумом разом із моделлю, щоб висловити подяку гостям і друзям Модного дому.
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