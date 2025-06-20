Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 23224 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:20 • 39769 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
07:30 • 39149 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
06:41 • 32318 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 31103 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 43037 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 97957 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 95304 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 90917 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 94525 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
8.5м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде20 червня, 01:59 • 34804 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20 червня, 02:48 • 30773 перегляди
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України06:30 • 23956 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф08:11 • 21529 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго08:27 • 16994 перегляди
Публікації
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 10940 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 14264 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 23245 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Ексклюзив
08:20 • 39813 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 07:30 • 39191 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів10:45 • 3388 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 56021 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 78177 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 198818 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 271144 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку

Київ • УНН

 • 10306 перегляди

Директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима продовжує працювати, отримуючи майже півмільйона зарплати у травні. Йому закидають зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку

Попри розслідування кримінального провадження через ймовірне зловживання службовим становищем директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима продовжує працювати на посаді. Тільки у травні він отримав майже півмільйона гривень заробітної плати, пише УНН.

Відповідно до даних декларацій Олександра Зими у травні отримав 475 200 гривень зарплати.

Варто зауважити, що за минулий рік посадовець заробив у Нацбанку 6 198 238 гривень. І це в той час, поки правоохоронці розслідують кримінальне провадження, відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Кримінальну справу, відкриту ще наприкінці 2023 року відкрили через втручання Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду з "рекомендацією" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Варто зауважити, що Зимі досі не повідомлено про підозру, а також не був проведений його допит. Експерти, опитані УНН, говорять про штучне затягування розслідування.

Не влаштовують темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - повідомили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязав слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження.

Однак, як бачимо, Зима продовжує працювати на посаді, отримуючи величезні кошти. До того ж на нього судом досі не покладені жодні обовʼязки, які б забороняли йому впливати на свідків чи спотворювати або знищувати докази по справі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
Національний банк України
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9