Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку

Попри розслідування кримінального провадження через ймовірне зловживання службовим становищем директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима продовжує працювати на посаді. Тільки у травні він отримав майже півмільйона гривень заробітної плати, пише УНН.

Відповідно до даних декларацій Олександра Зими у травні отримав 475 200 гривень зарплати.

Варто зауважити, що за минулий рік посадовець заробив у Нацбанку 6 198 238 гривень. І це в той час, поки правоохоронці розслідують кримінальне провадження, відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Кримінальну справу, відкриту ще наприкінці 2023 року відкрили через втручання Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду з "рекомендацією" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Варто зауважити, що Зимі досі не повідомлено про підозру, а також не був проведений його допит. Експерти, опитані УНН, говорять про штучне затягування розслідування.

Не влаштовують темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - повідомили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязав слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження.

Однак, як бачимо, Зима продовжує працювати на посаді, отримуючи величезні кошти. До того ж на нього судом досі не покладені жодні обовʼязки, які б забороняли йому впливати на свідків чи спотворювати або знищувати докази по справі.