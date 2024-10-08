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Справа головного юриста НБУ: слідчі планують допитати Олександра Зиму

Київ • УНН

 • 105041 перегляди

Слідчі Печерського управління поліції Києва планують провести низку слідчих дій у справі Олександра Зими. Вони мають намір встановити коло потерпілих та допитати директора юридичного департаменту НБУ.

Слідчі Печерського управління поліції м. Києва планують провести низку слідчих дій у кримінальному провадженні щодо можливого зловживання владою та службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою, зокрема встановити коло потерпілих і допитати Зиму. Про це повідомили правоохоронці у відповідь на запит УНН.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження слідчим планується провести всі необхідні слідчі дії, в тому числі встановлення кола потерпілих та їх допит, а також проведення допитів Олександра Зими та Юлії Сосєдки та інших

- йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо

В кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ.  У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.  Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд

Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування. При цьому слідчі ДБР так і не виконали рішення суду щодо визнання Юлії Сосєдки потерпілою у кримінальному провадженні.

Додамо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.

У поліції підтвердили, що розслідують справу за фактом можливих зловживань головним юристом НБУ07.10.24, 15:47 • 122242 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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