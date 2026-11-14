Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката, але не збирається здаватися – що заявила зірка

Американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардаш'ян заявила, що не відмовляється від мрії стати адвокаткою, попри невдалу спробу скласти кваліфікаційний іспит. Після кількох років юридичного навчання 46-річна знаменитість планує знову спробувати отримати право на адвокатську практику. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час прем'єри другого сезону серіалу "Все чесно" (All's Fair) Кардаш'ян розповіла журналістам Good Morning America, що продовжить підготовку до іспиту, однак поки не визначилася з датою наступної спроби.

Я не збираюся відмовлятися від спроб стати юристкою. Думаю, це була серйозна невдача, але я хочу дочекатися слушного моменту, коли зможу зробити це без безлічі відволікаючих чинників – зазначила вона.

За словами зірки, через насичений графік їй складно знайти достатньо часу для навчання.

Я не знаю, коли це станеться, адже завжди щось відволікає. Але для мене це дуже важливо, і я хочу цього досягти. І я це зроблю – наголосила Кардаш'ян.

Чому Кардаш'ян вирішила стати адвокаткою

Знаменитість присвятила юридичній підготовці близько 6 років, однак у 2025 році не змогла скласти адвокатський іспит.

Тоді Кардаш'ян зізналася, що невдача стала для неї болісною, адже вона витратила на навчання багато часу та зусиль. Водночас зірка вирішила не приховувати результатів.

Невдача – це не провал, це паливо. Я була так близько до того, щоб скласти іспит, і це лише мотивує мене ще більше – написала вона в Instagram у листопаді 2025 року.

Інтерес Кардаш'ян до юриспруденції має і сімейне підґрунтя. Її батько Роберт Кардаш'ян-старший був відомим американським адвокатом.

Попри активну роботу в бізнесі, телевізійних проєктах і кіно, знаменитість наголошує, що юридична кар'єра залишається однією з її головних особистих цілей.

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