Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, но не собирается сдаваться — что заявила звезда
Киев • УНН
Ким Кардашьян не сдала адвокатский экзамен в 2025 году, но планирует повторить попытку. Она изучала право около шести лет.
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян заявила, что не отказывается от мечты стать адвокатом, несмотря на неудачную попытку сдать квалификационный экзамен. После нескольких лет обучения праву 46-летняя знаменитость планирует вновь попытаться получить право на адвокатскую практику. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Во время премьеры второго сезона сериала «Всё по-честному» (All's Fair) Кардашьян рассказала журналистам Good Morning America, что продолжит подготовку к экзамену, однако пока не определилась с датой следующей попытки.
Я не собираюсь отказываться от попыток стать юристом. Думаю, это была серьёзная неудача, но я хочу дождаться подходящего момента, когда смогу сделать это без множества отвлекающих факторов
По словам звезды, из-за плотного графика ей сложно найти достаточно времени для учёбы.
Я не знаю, когда это произойдёт, ведь всегда что-то отвлекает. Но для меня это очень важно, и я хочу этого добиться. И я это сделаю
Почему Кардашьян решила стать адвокатом
Знаменитость посвятила юридической подготовке около 6 лет, однако в 2025 году не смогла сдать адвокатский экзамен.
Тогда Кардашьян призналась, что неудача стала для неё болезненной, поскольку она потратила на обучение много времени и сил. В то же время звезда решила не скрывать результаты.
Неудача — это не провал, это топливо. Я была так близка к тому, чтобы сдать экзамен, и это лишь мотивирует меня ещё больше
Интерес Кардашьян к юриспруденции имеет и семейные корни. Её отец Роберт Кардашьян-старший был известным американским адвокатом.
Несмотря на активную работу в бизнесе, телевизионных проектах и кино, знаменитость подчёркивает, что юридическая карьера остаётся одной из её главных личных целей.
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