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Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, но не собирается сдаваться — что заявила звезда

Киев • УНН

 • 2922 просмотра

Ким Кардашьян не сдала адвокатский экзамен в 2025 году, но планирует повторить попытку. Она изучала право около шести лет.

Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, но не собирается сдаваться — что заявила звезда

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян заявила, что не отказывается от мечты стать адвокатом, несмотря на неудачную попытку сдать квалификационный экзамен. После нескольких лет обучения праву 46-летняя знаменитость планирует вновь попытаться получить право на адвокатскую практику. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Во время премьеры второго сезона сериала «Всё по-честному» (All's Fair) Кардашьян рассказала журналистам Good Morning America, что продолжит подготовку к экзамену, однако пока не определилась с датой следующей попытки.

Я не собираюсь отказываться от попыток стать юристом. Думаю, это была серьёзная неудача, но я хочу дождаться подходящего момента, когда смогу сделать это без множества отвлекающих факторов

— отметила она.

По словам звезды, из-за плотного графика ей сложно найти достаточно времени для учёбы.

Я не знаю, когда это произойдёт, ведь всегда что-то отвлекает. Но для меня это очень важно, и я хочу этого добиться. И я это сделаю

— подчеркнула Кардашьян.

Почему Кардашьян решила стать адвокатом

Знаменитость посвятила юридической подготовке около 6 лет, однако в 2025 году не смогла сдать адвокатский экзамен.

Тогда Кардашьян призналась, что неудача стала для неё болезненной, поскольку она потратила на обучение много времени и сил. В то же время звезда решила не скрывать результаты.

Неудача — это не провал, это топливо. Я была так близка к тому, чтобы сдать экзамен, и это лишь мотивирует меня ещё больше

— написала она в Instagram в ноябре 2025 года.

Интерес Кардашьян к юриспруденции имеет и семейные корни. Её отец Роберт Кардашьян-старший был известным американским адвокатом.

Несмотря на активную работу в бизнесе, телевизионных проектах и кино, знаменитость подчёркивает, что юридическая карьера остаётся одной из её главных личных целей.

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Степан Гафтко

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