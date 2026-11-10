Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги

Бренд одежды SKIMS, основанный Ким Кардашьян, оказался в центре скандала из-за рождественского адвент-календаря стоимостью 148 долларов. Покупатели раскритиковали его содержимое и начали требовать возврата денег. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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Календарь ограниченной серии рекламировался как набор из 12 сюрпризов, среди которых аксессуары для волос, брелоки и другие мелочи. Однако после распаковки часть покупателей заявила, что содержимое не соответствует высокой цене.

Особую огласку получило видео в TikTok, которое собрало почти 65 миллионов просмотров. На нем недовольная клиентка демонстрирует содержимое календаря, в частности заколки, резинки для волос и украшения.

Кимберли, ты действительно собираешься меня разозлить. Это слишком дорого – заявила автор видео.

Как отреагировал бренд Кардашьян

В комментариях пользователи назвали календарь "коробкой, полной розыгрышей" и шутили, что его содержимое напоминает случайные вещи из ящика или автомобиля.

После волны критики SKIMS заявил, что признает недовольство покупателей и готов компенсировать расходы.

Мы лично связались с каждым клиентом, который приобрел календарь, и предложили ему на выбор полный возврат средств или кредит SKIMS для использования на другие продукты – сообщили представители бренда.

В компании также пообещали учитывать отзывы клиентов при разработке будущих коллекций.

В настоящее время адвент-календарь на официальном сайте SKIMS помечен как товар со списком ожидания.

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