Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші

Бренд одягу SKIMS, заснований Кім Кардаш'ян, опинився в центрі скандалу через різдвяний адвент-календар вартістю 148 доларів. Покупці розкритикували його наповнення та почали вимагати повернення грошей. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Календар обмеженої серії рекламувався як набір із 12 сюрпризів, серед яких аксесуари для волосся, брелоки та інші дрібниці. Однак після розпакування частина покупців заявила, що вміст не відповідає високій ціні.

Особливого розголосу набуло відео в TikTok, яке зібрало майже 65 мільйонів переглядів. На ньому незадоволена клієнтка демонструє вміст календаря, зокрема шпильки, гумки для волосся та прикраси.

Кімберлі, ти справді збираєшся мене розлютити. Це надто дорого – заявила авторка відео.

Як відреагував бренд Кардаш'ян

У коментарях користувачі назвали календар "коробкою, повною розіграшів" та жартували, що його вміст нагадує випадкові речі з шухляди або автомобіля.

Після хвилі критики SKIMS заявив, що визнає невдоволення покупців і готовий компенсувати витрати.

Ми особисто зв'язалися з кожним клієнтом, який придбав календар, і запропонували йому на вибір повне відшкодування або кредит SKIMS для використання на інші продукти – повідомили представники бренду.

У компанії також пообіцяли врахувати відгуки клієнтів під час розробки майбутніх колекцій.

Наразі адвент-календар на офіційному сайті SKIMS позначений як товар зі списком очікування.

Кім Кардаш'ян зізналася, що 13-річна донька критикує її вбрання та дає модні поради