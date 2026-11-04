Кім Кардаш'ян зізналася, що 13-річна донька критикує її вбрання та дає модні поради

Американська телезірка Кім Кардаш'ян розповіла, як її 13-річна донька Норт Вест оцінює її відверті образи на червоних доріжках. За словами знаменитості, дівчина не соромиться критикувати матір, а її поради часто впливають на вибір одягу. Про це Кардаш'ян розповіла в ексклюзивному інтерв'ю E! News, пише УНН.

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Під час прем'єри другого сезону серіалу "All's Fair" у Нью-Йорку 2 листопада 46-річна акторка зізналася, що останнім часом Норт особливо підтримує її модні експерименти.

Їй би сподобалися всі наші образи. Останнім часом вона дуже мене підтримує – зазначила Кардаш'ян.

Кардаш'ян прислухається до модних порад доньки

Зірка наголосила, що цінує відвертість Норт, навіть коли та висловлює критичні зауваження щодо її зовнішнього вигляду.

Вони такі чесні, і мені подобається отримувати модні поради від Норт. Чесно кажучи, вона ніколи не помиляється – сказала Кардаш'ян.

Акторка Нісі Неш-Беттс, яка також була присутня на прем'єрі, розповіла, що її дорослі діти теж уважно стежать за її гардеробом і не соромляться давати поради.

Другий сезон юридичної драми "All's Fair", у якій Кардаш'ян знімається разом із Сарою Полсон та Нісі Неш-Беттс, вийде на Hulu 4 листопада.

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