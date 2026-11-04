Кім Кардаш'ян зізналася, що 13-річна донька критикує її вбрання та дає модні поради
Київ • УНН
Кім Кардаш’ян розповіла, що 13-річна Норт Вест критикує її образи та дає модні поради. Зірка каже, що донька майже ніколи не помиляється.
Американська телезірка Кім Кардаш'ян розповіла, як її 13-річна донька Норт Вест оцінює її відверті образи на червоних доріжках. За словами знаменитості, дівчина не соромиться критикувати матір, а її поради часто впливають на вибір одягу. Про це Кардаш'ян розповіла в ексклюзивному інтерв'ю E! News, пише УНН.
Деталі
Під час прем'єри другого сезону серіалу "All's Fair" у Нью-Йорку 2 листопада 46-річна акторка зізналася, що останнім часом Норт особливо підтримує її модні експерименти.
Їй би сподобалися всі наші образи. Останнім часом вона дуже мене підтримує
Кардаш'ян прислухається до модних порад доньки
Зірка наголосила, що цінує відвертість Норт, навіть коли та висловлює критичні зауваження щодо її зовнішнього вигляду.
Вони такі чесні, і мені подобається отримувати модні поради від Норт. Чесно кажучи, вона ніколи не помиляється
Акторка Нісі Неш-Беттс, яка також була присутня на прем'єрі, розповіла, що її дорослі діти теж уважно стежать за її гардеробом і не соромляться давати поради.
Другий сезон юридичної драми "All's Fair", у якій Кардаш'ян знімається разом із Сарою Полсон та Нісі Неш-Беттс, вийде на Hulu 4 листопада.
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