Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю

$45.530.1851.050.37
ukenru
23:17 • 264 просмотра
Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — ЗеленскийVideo
22:16 • 4768 просмотра
Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg
22:01 • 5814 просмотра
Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября
21:43 • 6088 просмотра
Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов
20:45 • 9620 просмотра
В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла
20:31 • 10034 просмотра
НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке
20:17 • 7102 просмотра
Почти миллиард евро — сколько Украине нужно на поддержку энергетики и ремонт конфайнмента ЧАЭС
19:59 • 9036 просмотра
Губернатор Нью-Джерси предостерегает порты от приема российского дизельного топлива
18:43 • 12968 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 13559 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина3 ноября, 13:59 • 14051 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 28075 просмотра
В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский3 ноября, 15:05 • 13367 просмотра
СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке3 ноября, 15:23 • 13089 просмотра
В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы3 ноября, 16:00 • 11985 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро17:35 • 21322 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 28122 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 44036 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 64925 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 73059 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вигивский Иван Михайлович
Фридрих Мерц
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Швеция
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю23:06 • 174 просмотра
Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы22:05 • 1400 просмотра
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 7520 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 31746 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 55205 просмотра
Актуальное
Отопление
Фокс Ньюс
Хранитель
Техника
НАСАМС

Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Ким Кардашьян рассказала, что 13-летняя Норт Уэст критикует её образы и даёт советы по стилю. Звезда говорит, что дочь почти никогда не ошибается.

Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала, как ее 13-летняя дочь Норт Уэст оценивает ее откровенные образы на красных дорожках. По словам знаменитости, девушка не стесняется критиковать мать, а ее советы часто влияют на выбор наряда. Об этом Кардашьян рассказала в эксклюзивном интервью E! News, пишет УНН.

Детали

Во время премьеры второго сезона сериала "All's Fair" в Нью-Йорке 2 ноября 46-летняя актриса призналась, что в последнее время Норт особенно поддерживает ее модные эксперименты.

Ей бы понравились все наши образы. В последнее время она очень меня поддерживает

– отметила Кардашьян.

Кардашьян прислушивается к модным советам дочери

Звезда подчеркнула, что ценит откровенность Норт, даже когда та высказывает критические замечания относительно ее внешнего вида.

Они такие честные, и мне нравится получать модные советы от Норт. Честно говоря, она никогда не ошибается

– сказала Кардашьян.

Актриса Ниси Нэш-Беттс, которая также присутствовала на премьере, рассказала, что ее взрослые дети тоже внимательно следят за ее гардеробом и не стесняются давать советы.

Второй сезон юридической драмы "All's Fair", в которой Кардашьян снимается вместе с Сарой Полсон и Ниси Нэш-Беттс, выйдет на Hulu 4 ноября.

Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе03.11.26, 06:05 • 49070 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН LiteЛайфхаки