Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала, как ее 13-летняя дочь Норт Уэст оценивает ее откровенные образы на красных дорожках. По словам знаменитости, девушка не стесняется критиковать мать, а ее советы часто влияют на выбор наряда. Об этом Кардашьян рассказала в эксклюзивном интервью E! News, пишет УНН.

Детали

Во время премьеры второго сезона сериала "All's Fair" в Нью-Йорке 2 ноября 46-летняя актриса призналась, что в последнее время Норт особенно поддерживает ее модные эксперименты.

Ей бы понравились все наши образы. В последнее время она очень меня поддерживает – отметила Кардашьян.

Кардашьян прислушивается к модным советам дочери

Звезда подчеркнула, что ценит откровенность Норт, даже когда та высказывает критические замечания относительно ее внешнего вида.

Они такие честные, и мне нравится получать модные советы от Норт. Честно говоря, она никогда не ошибается – сказала Кардашьян.

Актриса Ниси Нэш-Беттс, которая также присутствовала на премьере, рассказала, что ее взрослые дети тоже внимательно следят за ее гардеробом и не стесняются давать советы.

Второй сезон юридической драмы "All's Fair", в которой Кардашьян снимается вместе с Сарой Полсон и Ниси Нэш-Беттс, выйдет на Hulu 4 ноября.

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