У Монголії знайшли стародавню гробницю з римським склом і унікальними золотими прикрасами

Археологи дослідили монументальну гробницю імперії хунну на сході Монголії та виявили артефакти, які свідчать про торговельні й культурні зв'язки стародавніх кочовиків із Римською імперією, Китаєм та Корейським півостровом. Про це повідомляє La Brújula Verde, пише УНН.

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Дослідження проводили фахівці Національного музею Кореї, Монгольської академії наук та Національного музею Монголії на кладовищі Дуурліг Нарс.

Довжина гробниці становить близько 73 метрів. Усередині археологи виявили поховальну камеру, оточену двома дерев'яними конструкціями. Над центральним похованням розташовувалася лакована колісниця, а саму гробницю перекривали 9 шарів каміння завглибшки понад 13 метрів.

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Однією з найцікавіших знахідок стала прозора скляна посудина з ручкою, яку, ймовірно, виготовили в Римській імперії. Її походження планують уточнити за допомогою хімічного аналізу.

У дерев'яній труні також знайшли 15 нефритових виробів, схожих на церемоніальні диски китайської династії Хань. Однак вони мають незвичайну форму та складне оздоблення, що може свідчити про адаптацію китайських традицій народом хунну.

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Крім того, археологи виявили срібний кулон у формі гарбуза зі вставкою з гірського кришталю. Подібні прикраси раніше знаходили в похованнях на території сучасної Північної Кореї. Виріб використовували для оздоблення кінської упряжі.

Поруч лежала кругла золота прикраса з червоними та синіми вставками під прозорим кришталем. За словами дослідників, такий артефакт у гробниці хунну виявили вперше.

Науковці вважають, що знахідки підтверджують існування розгалужених торговельних і культурних зв'язків між віддаленими регіонами Євразії. Водночас предмети могли потрапити до Монголії через посередників, а не внаслідок безпосередніх контактів із Римською імперією.

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