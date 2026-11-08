У Японії виявили 1500-річну статуетку жриці біля кургану: чим унікальна знахідка

У Японії археологи виявили рідкісну глиняну статуетку, якій близько 1500 років. Дослідники вважають артефакт одним із найдавніших зразків людиноподібних поховальних скульптур у регіоні. Знахідка, зроблена поблизу стародавнього поховального кургану, ймовірно, зображує жрицю, яка виконувала ритуальні обряди. Про це повідомляють Live Science та уряд японської префектури Гумма, передає УНН.

Деталі

Артефакт виявили під час археологічних розкопок на території пам'ятки Нісікаміномія в місті Ісесакі, на північний захід від Токіо. Статуетка належить до періоду Кофун, коли в Японії споруджували великі поховальні кургани для представників знаті. За даними дослідників, скульптуру виготовили у другій половині V століття нашої ери. Вона належить до так званих ханіва - глиняних фігур, які встановлювали біля поховань і використовували під час поховальних церемоній.

Збережена частина статуетки має висоту близько 40 сантиметрів. До наших днів дійшли лише голова та тулуб, тому первісна висота фігури могла бути значно більшою.

Особливу увагу археологів привернула деталізація знахідки. Фігура має характерну зачіску з вузлом на маківці, ретельно виліплені риси обличчя та пальці рук. На зап'ястях зображені браслети зі слідами червоного пігменту, а через груди проходить перев'язь, також пофарбована в червоний колір. У лівій руці статуетка тримає предмет, схожий на ритуальний жезл. Саме ці особливості дозволили дослідникам припустити, що скульптура зображує міко - жінку, яка виконувала релігійні обряди та могла виступати посередницею між світом людей і духів. Археологи не виключають, що вона була частиною поховального ритуалу та символічно охороняла спочилого.

Знахідку виявили в рові, що оточував один із найбільших курганів археологічного комплексу. Його розміри становлять приблизно 45 метрів. Усередині споруди раніше знайшли частину кам'яного саркофага, виготовленого у формі човна. Науковці припускають, що спочатку глиняна фігура стояла на спеціальному виступі кургану, призначеному для проведення церемоній, однак із часом впала до рову.

Дослідники наголошують, що знайдена статуетка має особливу історичну цінність, оскільки належить до ранніх зразків людиноподібних ханіва в префектурі Гумма. Її вивчення може допомогти краще зрозуміти поховальні традиції та релігійні вірування стародавніх японців.

Контекст

Розкопки на території Нісікаміномії тривають із 2020 року. За цей час фахівці виявили 11 поховальних курганів, датованих V–VI століттями.

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