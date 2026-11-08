В Японии обнаружили 1500-летнюю статуэтку жрицы возле кургана: чем уникальна находка

В Японии археологи обнаружили редкую глиняную статуэтку возрастом около 1500 лет. Исследователи считают этот артефакт одним из древнейших образцов человекоподобных погребальных скульптур в регионе. Находка, сделанная возле древнего погребального кургана, вероятно, изображает жрицу, совершавшую ритуальные обряды. Об этом сообщают Live Science и правительство японской префектуры Гумма, передает УНН.

Детали

Артефакт обнаружили во время археологических раскопок на территории памятника Нисикаминомия в городе Исэсаки, к северо-западу от Токио. Статуэтка относится к периоду Кофун, когда в Японии сооружали большие погребальные курганы для представителей знати. По данным исследователей, скульптуру изготовили во второй половине V века нашей эры. Она относится к так называемым ханива - глиняным фигурам, которые устанавливали возле захоронений и использовали во время погребальных церемоний.

Сохранившаяся часть статуэтки имеет высоту около 40 сантиметров. До наших дней дошли только голова и туловище, поэтому первоначальная высота фигуры могла быть значительно больше.

Особое внимание археологов привлекла детализация находки. Фигура имеет характерную прическу с узлом на макушке, тщательно вылепленные черты лица и пальцы рук. На запястьях изображены браслеты со следами красного пигмента, а через грудь проходит перевязь, также окрашенная в красный цвет. В левой руке статуэтка держит предмет, похожий на ритуальный жезл. Именно эти особенности позволили исследователям предположить, что скульптура изображает мико - женщину, совершавшую религиозные обряды и, возможно, выступавшую посредницей между миром людей и духов. Археологи не исключают, что она была частью погребального ритуала и символически охраняла усопшего.

Находку обнаружили в рву, окружавшем один из крупнейших курганов археологического комплекса. Его размеры составляют примерно 45 метров. Внутри сооружения ранее нашли часть каменного саркофага, изготовленного в форме лодки. Ученые предполагают, что первоначально глиняная фигура стояла на специальном выступе кургана, предназначенном для проведения церемоний, однако со временем упала в ров.

Исследователи подчеркивают, что найденная статуэтка имеет особую историческую ценность, поскольку относится к ранним образцам человекоподобных ханива в префектуре Гумма. Ее изучение может помочь лучше понять погребальные традиции и религиозные верования древних японцев.

Контекст

Раскопки на территории Нисикаминомии продолжаются с 2020 года. За это время специалисты обнаружили 11 погребальных курганов, датируемых V–VI веками.

Напомним

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