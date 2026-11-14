В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями

$45.380.0650.340.14
ukenru
05:59 • 3914 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
05:42 • 6392 просмотра
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов
04:16 • 12501 просмотра
Кремль призвал США и Европу давить на Украину из-за ситуации в Константиновке
03:37 • 13112 просмотра
Чем украинские Gripen смогут сбивать российские «Шахеды» — эксперты назвали главную проблему
02:55 • 11535 просмотра
США начали работать над крупнейшим обменом пленными между Украиной и Россией за время войны — Белый дом
01:55 • 12781 просмотра
Украина наращивает производство и применение ракет «Нептун» — количество ударов по России существенно возросло
01:35 • 12827 просмотра
В США восстановили авиасообщение после масштабного сбоя — тысячи рейсов отменили и задержали
01:16 • 12484 просмотра
ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдателиPhoto
00:37 • 11737 просмотра
Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg
13 ноября, 23:55 • 13768 просмотра
Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины — Туск объяснил причину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4м/с
71%
749мм
Популярные новости
В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроныPhoto13 ноября, 21:02 • 16244 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo13 ноября, 21:05 • 24798 просмотра
Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»13 ноября, 21:32 • 13252 просмотра
Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочьPhoto13 ноября, 22:05 • 13406 просмотра
В Финском заливе атаковали российский военный корабль — среди экипажа есть погибшие и раненые13 ноября, 22:16 • 11934 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 63899 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 64773 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 64521 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 62877 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 63520 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров05:05 • 1842 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы04:07 • 2654 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами03:52 • 2592 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября03:05 • 3268 просмотра
В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями02:05 • 3924 просмотра
Актуальное
Отопление
Сериал
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136
ИРИС-Т

В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями

Киев • УНН

 • 3926 просмотра

В 73-метровой гробнице хунну обнаружили римское стекло, нефрит, корейское украшение и уникальный золотой артефакт. Находки свидетельствуют о связях Евразии.

В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями

Археологи исследовали монументальную гробницу империи хунну на востоке Монголии и обнаружили артефакты, свидетельствующие о торговых и культурных связях древних кочевников с Римской империей, Китаем и Корейским полуостровом. Об этом сообщает La Brújula Verde, пишет УНН.

Детали

Исследование проводили специалисты Национального музея Кореи, Монгольской академии наук и Национального музея Монголии на кладбище Дуурлиг-Нарс.

Длина гробницы составляет около 73 метров. Внутри археологи обнаружили погребальную камеру, окруженную двумя деревянными конструкциями. Над центральным захоронением находилась лакированная колесница, а саму гробницу перекрывали 9 слоев камней на глубине более 13 метров.

Римское стекло и драгоценности возрастом более 2 тысяч лет

Одной из самых интересных находок стал прозрачный стеклянный сосуд с ручкой, который, вероятно, изготовили в Римской империи. Его происхождение планируют уточнить с помощью химического анализа.

В деревянном гробу также нашли 15 нефритовых изделий, похожих на церемониальные диски китайской династии Хань. Однако они имеют необычную форму и сложное оформление, что может свидетельствовать об адаптации китайских традиций народом хунну.

Учёные подтвердили существование первой женщины-правительницы Египта, правившей ещё до строительства пирамид в Гизе03.11.26, 02:06 • 11449 просмотров

Кроме того, археологи обнаружили серебряный кулон в форме тыквы со вставкой из горного хрусталя. Подобные украшения ранее находили в захоронениях на территории современной Северной Кореи. Изделие использовали для украшения конской упряжи.

Рядом лежало круглое золотое украшение с красными и синими вставками под прозрачным хрусталем. По словам исследователей, такой артефакт в гробнице хунну обнаружили впервые.

Ученые считают, что находки подтверждают существование разветвленных торговых и культурных связей между отдаленными регионами Евразии. В то же время предметы могли попасть в Монголию через посредников, а не в результате непосредственных контактов с Римской империей.

В Японии обнаружили 1500-летнюю статуэтку жрицы возле кургана: чем уникальна находка 08.11.26, 15:30 • 9412 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Золото
Монголия
Северная Корея
Китай