В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями

Археологи исследовали монументальную гробницу империи хунну на востоке Монголии и обнаружили артефакты, свидетельствующие о торговых и культурных связях древних кочевников с Римской империей, Китаем и Корейским полуостровом. Об этом сообщает La Brújula Verde, пишет УНН.

Детали

Исследование проводили специалисты Национального музея Кореи, Монгольской академии наук и Национального музея Монголии на кладбище Дуурлиг-Нарс.

Длина гробницы составляет около 73 метров. Внутри археологи обнаружили погребальную камеру, окруженную двумя деревянными конструкциями. Над центральным захоронением находилась лакированная колесница, а саму гробницу перекрывали 9 слоев камней на глубине более 13 метров.

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Одной из самых интересных находок стал прозрачный стеклянный сосуд с ручкой, который, вероятно, изготовили в Римской империи. Его происхождение планируют уточнить с помощью химического анализа.

В деревянном гробу также нашли 15 нефритовых изделий, похожих на церемониальные диски китайской династии Хань. Однако они имеют необычную форму и сложное оформление, что может свидетельствовать об адаптации китайских традиций народом хунну.

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Кроме того, археологи обнаружили серебряный кулон в форме тыквы со вставкой из горного хрусталя. Подобные украшения ранее находили в захоронениях на территории современной Северной Кореи. Изделие использовали для украшения конской упряжи.

Рядом лежало круглое золотое украшение с красными и синими вставками под прозрачным хрусталем. По словам исследователей, такой артефакт в гробнице хунну обнаружили впервые.

Ученые считают, что находки подтверждают существование разветвленных торговых и культурных связей между отдаленными регионами Евразии. В то же время предметы могли попасть в Монголию через посредников, а не в результате непосредственных контактов с Римской империей.

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